FİNANS
  4. AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı

AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

AVM perakende ciro endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin Kasım ayı sonuçları açıklandı.

AVM perakende ciro endeksi yüzde 20,1 arttı

AVM perakende ciro endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Kasım 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2019’da İstanbul’da bin 637 TL, Anadolu’da bin 148 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise bin 343 TL olarak kaydedildi.
Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 40,1’lik bir artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,4, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7 ve Diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.
Ziyaret sayısı yüzde 1 arttı
Kasım 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1’lik bir artış yaşandığı görüldü.
Kasım ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Kasım ayı endeks sonuçlarına baktığımızda yüzde 10,56 olarak belirlenen 2019 yılı enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Kasım ayında yüzde 20,1 oranında artış gösteren ciro endeksinde ‘Efsane Cuma’ indirimlerinin etkisini görebiliyoruz. Kasım ayında tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde bir artış kaydedilmesi sektörümüz adına oldukça sevindirici bir gelişme. Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden bu yükseliş grafiğinin yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Kış sezonunun gelişiyle birlikte ekim ayında artış ivmesine giren ziyaret sayısı, Kasım ayında yüzde 1 oranında artarak devam ediyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Değerleme fiyatları arttı Değerleme fiyatları arttı
Taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacakTaşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019’da gıda ve tarımda öne çıkanlar

2019’da gıda ve tarımda öne çıkanlar

Arkas Lojistik’te üst düzey atama

Arkas Lojistik’te üst düzey atama

2020 değerleme ücretleri belli oldu! İşte değerleme fiyatları

Değerleme fiyatları arttı

Taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacak

Taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacak

Ege’de yaş meyve sebze ihracatı rekoru

Ege’de yaş meyve sebze ihracatı rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.