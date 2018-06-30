Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrupa ve Asya'yı denizin altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine, bu geceden geçerli olmak üzere zam yapıldı.

4 LİRA 10 KURUŞ ZAM GELDİ, GEÇİŞ 23,30 TL OLDU

Tünel işletmecisi firmaların ortak şirketi ATAŞ (Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseltildi.

Açıklamada ayrıca "Fiyatlara %8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir" denildi.

6 AY ÖNCE DE ZAM GELMİŞTİ

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine 31 Ocak tarihinde de zam gelmişti. Tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16.60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için ise 24.90 TL'den 31.50 TL'ye yükseltilmişti.

Ancak gelen tepkiler üzerine fiyatlar ertesi gün geri çekilmiş, otomobiller için ücret 19,20 TL'ye inerken minibüsler için de 28,8 TL'ye gerilemişti.

2016 SONUNDA AÇILMIŞTI

20 Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli’nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018’e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.



