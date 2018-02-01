Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL’den 21 TL’ye, minibüsler için ise 24,90 TL’den 31,50 TL’ye yükseltildi.

FARK 23 BİN 500

İlk yıl günlük ortalama 45 bin araç geçen tünelde garanti 68 bin 500 sayısı tutturulamadı. İlk yıl hazine garantisi ile geçen araç sayısı arasındaki fark 23 bin 500’ü buldu. Sozcu.com.tr’nin hesabına göre devletin şirkete 120 milyon TL’nin üzerinde bir ücret ödemesi bekleniyor.





AVRASYA TÜNELİ KAÇA MAL OLDU?

Avrasya Tüneli olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi projesinin temeli 2011 yılında atıldı. Projeyi Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım (ATAŞ) şirketi inşa etti. Tünelin yapımının 1.3 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. Ataş, tüneli 24 yıl 5 ay işletecek. Sonunda tüneli kamuya devredecek.