Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapılmadığını, artış tablosunun sehven yayınlandığını bildirdi.

Buna göre tek yön geçiş ücreti; otomobiller için 23.30, minibüsler için ise 34.90 lira olarak uygulanmaya devam edecek.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 37.8 zam yapılacağı duyurulmuştu.

Avrasya Tüneli geçişlerine en son 1 Temmuz 2018'de zam yapılmıştı.

2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti.

2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısının yüzde 14 arttığı açıklandı.

TÜNEL BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

