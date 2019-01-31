FİNANS

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

AVRASYA Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı. Tünelden tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL oldu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL’ydi. KAYNAK:DHA

2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti.

2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısının yüzde 14 arttığı açıklandı.

TÜNEL BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştıBankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı
O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli geçiş zam

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Dolar o seviyenin altına indi!

Dolar o seviyenin altına indi!

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı

Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı

O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

"Sebze ve meyvede KDV oranı 3 aylığına yüzde 1'e insin"

Fiyatları iki katına çıkmıştı! Düşürmek için yöntem geldi

Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

Dış ticaret açığı yüzde 71,1 azaldı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Dünyanın en iyi tuzu yerin 20 metre altından çıkıyor

Dünyanın en iyi tuzu yerin 20 metre altından çıkıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.