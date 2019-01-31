Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL’ydi. KAYNAK:DHA

2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti.

2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısının yüzde 14 arttığı açıklandı.

TÜNEL BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

