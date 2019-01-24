Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli sürücülere hızlı, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Avrasya Tüneli, işletmeye alınmasının ilk yılı olan 2017'de ekonomiye 1,2 milyar liralık katkı sağladı.

Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçti

Avrasya Tünel'inden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçiş yaptı. 2017 yılına kıyasla tünelin kullanım oranı yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir günde en çok araç geçişi ise, 'Anneler Günün'de gerçekleşti. 13 Mayıs Anneler Günün'de 65 bin 799 araç Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptı. Yapılan analizler sonucunda, İstanbul’un güneyinde yapılan seyahatlerde Avrasya Tüneli’nin İstanbullulara boğaz geçişinde diğer alternatiflere kıyasla ortalama 30 dakika zaman kazandırdığı tespit edildi.

ARIZA VE KAZALARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Avrasya Tüneli, 400 kamerayla 7/24 izleniyor. 50’den fazla uzman personel, AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde, arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 58 saniye olurken, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 29 saniye olarak gerçekleşti. Bu rakamlar dünyadaki tünel ve otoyollardaki olaya müdahale standartlarının çok üzerinde performans gösteriyor.