FİNANS

Avrasya Tüneli'nin 2017 faturası: 123 milyon lira

29 Ocak 2018 09:54

Avrasya Tüneli'nde yıllık 25 milyon aracın geçiş garantisi verilmişti ancak geçen yıl bu sayının 9 milyon altında kaldı. Buna göre devlet yaklaşık 150 milyon TL ödeyecek.

Avrasya Tüneli'nin 2017 faturası: 123 milyon lira
Asya ve Avrupa’yı ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, faaliyete geçişinin 1’inci yılını geride bıraktı. 1 milyar 250 milyon dolarlık projenin işletme süresi 24 yıl 5 ay. Sonunda tünel kamuya devredilecek. İlk yıl günlük ortalama 45 bin araç tüneli kullandı. 1.8 milyon farklı plakalı araç olmak üzere 15.6 milyon araçlık geçiş yapıldı. Devletin geçiş garantisi için verdiği rakam yıllık 25 milyon. Yani günlük 68 bin 500. Şimdilik fark çok gibi görünse de İstanbul’da artan trafik bu noktadaki geçişleri çok hızlı artırıyor. Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Yıl içinde bir pazar günü 65 bin 927 geçişlik rakama ulaştık.
 
 
Gazete Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre; bu yıl sonuna doğru 68 bin olan garanti sınırındaki rakamları rahat yakalarız. Bu yıl devletten 9 milyon araç geçiş parasını alıyor olacağız. Bu da yaklaşık 150 milyon TL’ye denk geliyor. Ama bu rakam 2018’de 4’te 1’e kadar iner. 2019’a geldiğimizde artık günlük garantiyi rahatlıkla tuttururuz. Hatta daha sonra biz devlete ödeme yapmaya başlayacağız. Bu kez de garantinin üzerindeki geçişin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz. Hedefimiz proje başlamadan önce günlük geçişin 150 binleri bulması yönündeydi ancak bunu gerçekleşmelerle revize ettik gelecek yıllarda hedefimiz günlük kapasite olarak 100-120 bin arasına ulaşması yönünde” dedi. Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile Avrasya Tüneli Genel Müdürü Sungjin Lee projenin ilk yılındaki gelişmeleri değerlendirdi.
 
5.5 kilometresi denizin altından geçen 14.6 kilometrelik tünel her iki yakadaki trafiği kısmen hafifletti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verileri baz alınarak bir analiz yaptırdıklarını ifade eden Arıoğlu 1 yılda ekonomiye 1.2 milyar liralık katkı sağladıklarını ifade etti. Bu rakam tabii muazzam. Zira 1.2 milyar dolarlık proje aslında sağladığı katkıyla kendi maliyetini 4-5 yıl içinde ödeyecek gibi görünüyor.
 
İSTANBULLUNUN 1 SAAT ZAMANININ DEĞERİ 30 TL

Arıoğlu araştırma sonuçlarını şöyle aktardı:
 
“Atatürk Havalimanı-Kozyatağı koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, geçtiğimiz yıl ekonomiye; 23 milyon saat tasarrufu ile 895 milyon liralık zaman, 30.000 ton yakıt tasarrufu ile 286 milyon liralık yakıt, 18.000 ton CO2 emisyonu azalımı ile 23 milyon liralık emisyon, 109 milyon araç-km azalması ile 6.9 milyon liralık kaza maliyeti tasarrufu sağlandı. 2017 yılını 15.6 milyon araç geçişiyle tamamlayan Avrasya Tüneli’nin ekonomiye toplam katkısı da 1.2 milyar TL’ye ulaştı. Çift yönlü günlük seyahatlerinde ise sürücüler 17.72 TL yakıt ve 25 TL zaman tasarrufu sağladı.”
 
Katkının büyük bir bölümü zaman tasarrufundan geliyor. 1.2 milyarlık katkının 895 milyonu zaman kazancı. Tabii bu hesaba göre bir kişinin saatlik değeri 30 TL civarında hesaplanıyor. Rakam çok gelebilir ancak hesap basit. 2000 saatlik yıllık çalışma süresi baz alınarak 14 milyon İstanbullunun ortalama 59.963 TL olan kişi başı yıllık milli geliri üzerinden bu sonuca varılmış
 
KAÇAK GEÇİŞ 2,38'E İNDİ
 
Tünelden kaçak geçiş oranının ilk başlarda yüzde 5’in üzerine çıktığını, şimdilerde yüzde 2.38’lere (Yıllık 500 bin geçiş) kadar gerilediğini ifade eden Başar Arıoğlu, “Bunun 2017’de maliyeti yaklaşık 8 milyon TL. Bunun da yükünü geçenler ve devlet ödüyor. Bu yüzden kaçak geçişi en aza indirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. OGS, KGS’yi görebiliyoruz ama biz bakiyeyi öğrendiğimizde araç tünelin ortasına gelmiş oluyor. Ödeme yapılmışsa cezasız olarak tek geçiş ücreti alınıyor. Bakiye yüklenerek veya web sitesinden de ödeme yapılabiliyor. Ödeme yapılmazsa 10 katı ceza kesiliyor. Bunun yüzde 60’ı devlete ödeniyor. 4 katı bize kalıyor. Bu gelirin peşinde değiliz. Daha çok bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Yeterki minimuma insin” diye konuştu.
 
GEÇİŞ ÜCRETİNDE SIK KULLANANLARA İNDİRİM ZOR GİBİ
 
Gelelim geçiş ücreti konusuna. Avrasya’da geçiş ücreti 16 TL. Rakam aman çok gelmesin zira bu yıl daha da artacak. Fiyat bu ay devlet tarafından yeniden belirlenecek. Belirlenen baz fiyat 4 dolar + yüzde 18 KDV. Tabii bir de dolar bazındaki fiyatta ABD enflasyon farkı konusu var ki benim hesaplarıma göre 2006’dan bu yana 9 yıllık farkın 4 dolarlık baz fiyata etkisi en az yüzde 15’ler civarı olacak. 16 TL’lik fiyat bile 8.75 TL’lik çift geçiş ücretli olan Boğaz Köprüleri’ne göre hayli yüksek. 4-5 katlık fiyat farkı özellikle şirket aracı kullanan İstanbullular için ise dert. Çünkü birçok şirket Avrasya’yı kullanan şirket personeline bu bedeli ödemiyor. Tam da bu noktada şirketler için belki de abonelik sistemleri yıllık kartlar gibi avantajlı çoklu geçiş indirimleri olan paketler gerekiyor. Ancak Avrasya Tüneli yetkilileri şimdilik bunun mümkün olmadığını söylüyor.

‘TABLET HEDİYE EDEBİLİRİZ’
 
Arıoğlu, “Fiyatın bir yapısı var ve biz bunda yasal olarak indirim yapamayız. Tünelin de bir günlük kapasitesi var. Yani bu tip promosyonları bu da kısıtlıyor aslında. Ancak müşteriler için ödeme kanallarında yenilikler sağlamak istiyoruz. Mobil uygulama, banka kartlarıyla entegrasyon gibi kanallarla belki sık kullanıcıları ödüllendirebiliriz. Tablet vs hediye etmek gibi” dedi.
 
GEÇİŞ ÜCRETİ EN AZ 20 TL OLACAK
 
2018 sonrası fiyat 4.6 dolar artı KDV hesaplandığında bu yıl geçiş en az 20 TL olacak.
 
AMBULANS VE İTFAİYEYE ÜCRETSİZ
 
Ambulans ve İtfaiye ücretsiz 2018 sonrası fiyat 4.6 dolar artı KDV hesaplandığında bu yıl geçiş en az 20 TL olacak. Geçiş en az 20 TL olacak Başar Arıoğlu’na Avrasya Tüneli’nden ücretsiz geçiş hakkı olan araçları sorduk, mevzuata bakıp sıraladı:
 
-Ambulans, itfaiye araçları ve Cumhurbaşkanlığı makam aracı. Ardından ekledi:
 
- Cumhurbaşkanı’na eşlik eden diğer araçlar geçiş ücreti ödüyor. ATAŞ’ın ortakları ücret ödüyor mu?
 
- Ortaklar olarak biz geçiş ücreti ödüyoruz. İşletme araçları ödemiyor.
 
KAZAYA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 2 DAKİKA
 
- Tünel içinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 2 dakika 12 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 3 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü.
 
- Tünelin bulunduğu bölgede, işletmeye açılmadan önce ve açıldıktan sonra yapılan onar aylık hava kalitesi ölçümlerinde partikül madde oranında yüzde 32, karbon konsantrasyonlarında ise yüzde 22 düşüş belgelendi. 
 
- Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak İstanbulluların sahil şeridine erişimi kolaylaştırıldı. Avrupa yakasında bulunan sahil parkının iyileştirilmesi çerçevesinde 11 bin 642 adet yeni ağaç dikildi.

 

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Okuyucu Yorumları68 yorum
  • 80 Oy
    devlete vergini ver sana yol, köprü tünel olarak geri dönsün ?????
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  • 7 Oy
    @sabrimuhtar DEVLET RESMEN DUBLE VERGİ ALIYOR :)) ÖNCE YOL KÖPRÜ TÜNEL YAPIYOR SONRADA PAHALI DİYE KULLANAMAYAN MİLLETTEN NEDEN GECMEDİN DİYE PARA ALIYOR AHAHAHA DAHA BUNLAR HERALDE İYİ GÜNLERİMİZ
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  • 70 Oy
    buyur burdan yak!!!
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  • 65 Oy
    devletin ödediğini şirin göstermek için baya matamatik çalışmışlar ,asgari ücrette niye man kafalı olurlar bunlar anlamak güç.
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  • 63 Oy
    hep zarar hep zarar.
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  • 63 Oy
    Aynı tünelin 2 km uzunu Norveç te yapım fiyatı 97 milyon dolar... bunun fiyatı 1milyar 250 milyon dolar.... hani 250 milyon dolar olsa gene anlarım... bu 1 milyar dolar ne oluyor..kafamı karıştıran kısmı o.... yani o kadar küçük miktar için de bu yazı yazılır mi, değil mi??? :):):):):)
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  • 0 Oy
    @eyurtlak dünyada ilk olması sanırım öyle demişlerdi :D
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  • 61 Oy
    Vergilerimiz nerelere çarçur ediliyor görün yurttaşlarım, ver mehteri verrrrrrr
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  • 57 Oy
    soru: Kars taki de ödeyecek mi? cevap: Evet, ödeyecek. 6 ay da bir kez herkes burdan geçmek zorunda :)
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  • 51 Oy
    BU NASIL BİR MATEMATİK DEHASIDIR Kİ ARAÇ SAYISINA ULAŞMADIĞI İÇİN MİLLET DEN KALAN ARAÇ SAYISININ TAMAMI NI ALIRKEN , DEVLETİN TAAHÜT ETTİĞİ RSAYIYI GEÇERSE ONUN SADECE %30 NU ÖDEYECEK
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  • 52 Oy
    Vergilerimle yol köprü yaptıran hükümet bunu bana parayla satıyor. Üstelik geçmezse bunu 70 milyona fatura ediyor.E burası işletme arkadaş devletin değilmiş ki? Yoksa tazminat neden ödüyoruz.? Hükümetin her dediğine eyvAllah diyipte bunu alkışlayan arkadaşların yaptıkları devletten daha ağır geliyor. Otoyollar ve körülerde öyle. Düşmanlarımız hükümeti kandırır hükümetimizin gücüde yalnız bize yeter. Vatan millet gazıyla giden bir milletiz.. Sonra bir iki gavura savaş açmışız onunla mutlu oluyoruz. İnsan önce kendine bakmalı denir ya. Biz ülke olarak önce kendi sorunlarımızı çözmemiz lazım.
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  • 47 Oy
    1er milyondan çiflik kursan 150 çiflik yapar 20 kişi istihdam etsen 3000kişi ye iş sağlarsın havaya buharlaşan para bu bunu hangi bakan anlatşma yaptı ise yüce divanda yargılanmalı vatanın parasını bu şekilde kimse savuramaz ve bu parayı o kişinin ve kişilerin mal varlıklarına el koyup ödettirilmelidir bu bir değil iki değil hep kandırıldık deyip böyle yönetim olmaz. Birtane Allah korkusu olan Hakim Savcı çıkar da hesap sorulur. Ama nerede yakıta zam bandrole zam sigortaya zam trfik cezası buralardan telafi ederler AMA UNUTMAYIN BU HARAMDIR HARAM KUL HAKKI YİYORSUNUZ
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  • 4 Oy
    @06yaman AZ BEKLEYİN KANAL İSTANBUL GELİYOR BU DAHA NEKİ :(( ZAVALLI KOYUN HALK
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  • 5 Oy
    @06yaman sandıkta alaşağı edemiyorsan, en iyisi bu, zırlayıp durma...
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  • 47 Oy
    Tünelin girişinde polisler kamp kurmuş o trafigi niye cekiyim sırf orayı beklememek için arabalı vapurla yada uzun da olsa köprüyü kullanıyorum
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  • 43 Oy
    hadi bakalım beyler pamuk eller ceplere yok öyle yok yaptı köprü yaptı tunel kazdı diyip övünmek verin cebinizdeki paraları durmak yokkkkkkkkkk
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  • 42 Oy
    devlet değil,Türkiye’nin taaa en doğusunda kalan ahmet,mehmet,mustafa ödeyecek,işte yaptıkları iş bu kadar olur.
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  • 42 Oy
    eskiden haramiler varmış yola iner gelenin geçenin atını arabasını durdurur para alırlarmış .şimdi bu görevi devletimiz üslendi.
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  • 32 Oy
    yani diyorsun ki geçmediğimiz yolun ücretini ödüyoruz.adam hem 150 milyon alıyor hemde geçen araçtan ücret alıyor.bunu da 24 yıl 5 ay alacak.bu hesaba göre biz yapsaydık 1/10 fiyata çıkartırdık.basit muhasebe
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  • 4 Oy
    @alengirliyim çok zekisin...
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  • 7 Oy
    birde utanmadan yol yaptık köprü yaptık tünel yaptık diyorlar
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  • 6 Oy
    Bu ekonomik şartlarla hiç bir zaman yaptırılan bu köprü,tünel vs.ler garanti sayısını tutturamaz hayal görmeyin 24 yıl boyunca halk ödeyecek bu bedeli.Ey akp yatacak yerin yok senin
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  • 6 Oy
    yap 10 lira vatandaş geçsin gidiş 17 lira dönüş 17 lira oh ne güzel ne yaptılar tünel bırakın bu işleri siz bir şey yapmayın
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  • 5 Oy
    Arkadaşlar reno master marka panelvan aracım var. fsm köprüsünden geçişi yasakmış. bunu ben ve benim gibi esnaf bilmiyor. polis bir otobüs geçince kovalar ceza yazar bize ne uyarı nede ceza yazılırdı. saçma sapan 3.20 aks aralığı diye bir ayırım konulmuş. kısa olanı geçer uzun olanına yasak. köprü ve avrasya zarar yapınca 22. temmuz.2017 de ki geçişimi 05.ocak.2018 de cezasını kesip tarafıma 800 tl olarak yolladılar. 22 temmuz cezasının 6 ay sonra yeni yılda gelmesi çok manidar. bu ceza vakitli gelmediği için o tarihten sonra en az 30 kere kullandım fsm yi. Bu kadar olmasın, esnaf perişan.
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  • 7 Oy
    Yiyor ama çalıyıyorlar niye öyle diyorsunuz
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  • 5 Oy
    Yatırım anlayışı bu işte. bu şirketlere verdiğimiz parayla kaç tane böyle yatırım yapılır???
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  • 5 Oy
    bakan dogru söylemiş devletin cebinden birkrş çıkmıyor zaten vatandaşın cebinden çıkıyor ya bukadar yolsuzluk bu kadar adam kayırma nasıl hesap vereceksiniz yarın mahşerde hiçmi allah korkusu yok sizde be kardeşim bu kadar gariban yetimin hakkını ona buna peşkeş çekiyorsunuz
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  • 5 Oy
    böyle anlaşmaya can kurban, bu anlaşmaya imza atanlar avrupada mı araç getirip tünelden geçirecek, demek ki istanbulda ki kayıtlı aracı bilmemek kadar cahiller.
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  • 5 Oy
    Zaten 10 yılda yıllık 150 milyon TL den 1,5 milyar dolar yapar. Ee geriye kalan 14 yıl 5 ay. Bu nasıl hesap derhal bu yap işlet devret modelinden vazgeçilmeli ve birilerinin cebinin doldurulmasına dur denilmelidir.
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  • 4 Oy
    böyle bir anlaşma şekli dünyada yok şu kadarı geçmez ise farkını ben ödeyeceğim yok ya sen devletsin, yap işlet kardeşim kim geçer kim geçmez bilemem diceksin ama olurmu kim indircek cukkayı acaba
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  • 6 Oy
    Yalnız işletmeci firma millet laf edicek diye yem atmış 2 sene içinde hedefe ulaşılır biz devlete fazlalığı öderiz diye. Nahh ulaşır 24 sene boyunca her sene devlet size bu parayı ödeyecek. Suriyelilere oraya buraya yardım ediliyor diye bende yazdım devlete.Yüzde 80 engelli hastam var hiç bi yere gidemiyoruz ikinci el araç almak istiyorum bir miktar nakit yardımı edin dedim de eve gelip inceleme yaptılar. 2400 TL gelirimiz var, evinizde eşyamız var diye yardım yapmadılar. Haram olsun hakkım.Akpli dayın yoksa bi b.k yardım alamıyorsun bu hükümetten.Kızı ölen Suriyeliye bile 5000 dolarverdiler
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  • 4 Oy
    Haram zıkkım olsun !!! Geçmediğim, kullanmadığım yatırımın parasını ben niye ödüyorum. Böyle saçma bir düzen olamaz !!!
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  • 4 Oy
    bu parayı akpye oy veren çomarlardan tahsil etmek lazım.
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  • 3 Oy
    aslında daha çok olabilir ama. tünel girişi ve çıkışlarında yine yoğun trafik var. polis kontrol noktaları oldukça yavaşlatıyor.
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  • 5 Oy
    Şöyle Bir Bakımda Hükümeti Eleştirenlerin Yorumları Beğenilmemiş. Demek ki Neymiş Herkes Halinden Memnun :)
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  • 3 Oy
    Yaptığınız anlaşma degilki , ticarette değil.Tamamen devletin hazinesi ni yandaşa firmaya peşkeş çekmek
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  • 3 Oy
    haksızlıklara karşı susmak dilsiz şeytanliktir. devletin böyle soyulmasına göz yummamak gerekır. bu tür temel ihtiyaçlarin bedeli sembolik olmalıdır. sosyal devlet anlayışı ancak bu şekilde anlaşılır. örnek olarak köprü geçis ücretleri 5 tl, 100 kmye kadar otoban 1 tl, suyun tonu 1 tl, doğalgazın metrekupu 1 tl vs. trilyonluk yatlardan mücevherlerden vergi alamayan sistem gelir adetletsizligine yol açar.
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  • 3 Oy
    Bu aşağılık soygun ihalelerini yapanlar elbet yüce divanda yargılanacak.Bunun adı ihanettir.
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  • 3 Oy
    tayyib bey cebindenmi ödüyor
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  • 3 Oy
    babalarının parasını ödüyorlar sanki.lanet olsun sizede yaptığınız tünelede.
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  • 3 Oy
    bu geçitin tüm parasını ve kıredi riskini yapıcı firma üstüne ise iyi,aldığı kıredileri ödeyemez ise geçite haciz gelirse ne olacak
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  • 1 Oy
    Tam Dede Korkut un Deli Dumrul hikayesi.
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  • 1 Oy
    Çok mantıklı yorumlar var yukarıda. şunu da ben ekleyeyim. peki söz verilen kadar araba geçmiş olsaydı milletin cebinden yine çıkmış olacaktı bu para. Devlet bunu yapamaz mıydı? o zaman para içeride kalırdı...
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  • 7 Oy
    Hala anlamayan CAHİLler,köprüde aynı tünel dede aynı,hiç araç gecmesede köprüde 10 yıl, tünel de 24 yıl faizsiz kredi kullanmış oluyor geçen Kar sayılır ANLAMAYAN LARA ...
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  • 9 Oy
    sizi zorlayanmı var. geçmeyin tünelden de köprüdende en azından trafige takılmayız. begenmeyenlerin yoklugunu hiç aramayız trafikte emin olun. işletmeci firma fiyatını koymus işine gelmiyosa kullanma. en çokta ta begenmeyenler kullanıyodur kesin.
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