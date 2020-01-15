FİNANS
  4. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2018'in kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Litvanya, yüzde 2,6 ile Malta, yüzde 1,6 ile Polonya ve İsveç'te gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,7 ile Danimarka, yüzde 4,1 ile İrlanda ve yüzde 3,7 ile Yunanistan'da ölçüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonundaBakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda
2020 kayısının yılı olacak2020 kayısının yılı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB, Avro bölgesi, Avrupa, Eurostat, sanayi üretimi,

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda

Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda

2020 kayısının yılı olacak

2020 kayısının yılı olacak

Deloitte-Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

Deloitte-Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

REIDIN-GYODER - Markalı konut projelerinde stok erime hızlandı

REIDIN-GYODER - Markalı konut projelerinde stok erime hızlandı

İcralık kargo gemisi İstanbul’da satılacak

İcralık kargo gemisi İstanbul’da satılacak

Okulun cirosunu 7 bin liradan 500 bin liraya çıkarttılar

Okulun cirosunu 7 bin liradan 500 bin liraya çıkarttılar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.