FİNANS
  4. Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi geçen yılın son çeyreğinde düştü

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi geçen yılın son çeyreğinde düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bölgede, şirketlerin net kredi talebi geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2013’ün aynı çeyreğinden beri ilk defa düştü

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde, şirketlerin net kredi talebi geçen yılın 4'üncü çeyreğinde beklenmedik şekilde 6 yıldan beri ilk defa düştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen yılın son çeyreğine ilişkin şirket ve tüketici kredilerine yönelik Ocak 2020 anketini yayınlandı. Buna göre Avro Bölgesi’ndeki şirketlerin kredi talebi geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2013’ün aynı çeyreğinden beri ilk defa düştü.

ECB’nin açıklamasında, şirketlerin net kredi talebindeki düşüşe ilişkin olarak, “Bu düşüş 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez görüldü, bankalar genel olarak sabit kalmasını bekliyordu.... Net talepteki düşüş büyük ölçüde daha büyük ve daha küçük Avro Bölgesi ülkelerinde gerçekleşti.” ifadesine yer verildi.

ECB’nin anketine göre, Fransa, İtalya ve Almanya'da mortgage kredi talebi düşük faiz oranları nedeniyle artmaya devam ederken, İspanya’da tüm kredi kategorilerinde düşüş görüldü.

Avro bölgesi, küresel ticaret savaşlarının ve Çin'deki yavaşlamanın ihracatını olumsuz etkilemesiyle iki yıldır düşük büyüme ile mücadele ederken, bölgenin bazı ülkelerinde iç talebin güçlü kalmasının ihracat kayıplarını telafi etmesi dikkati çekiyor.

ECB, Eylül 2019’daki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak
Karadeniz’in gıda ambarı SamsunKaradeniz’in gıda ambarı Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi, kredi, şirketler,

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Dünyanın mobilyası İstanbul’da

Dünyanın mobilyası İstanbul’da

56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Mustafa Koç vefatının 4. yılında anıldı

Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.