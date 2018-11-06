Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı, çalışanın yıllık izinlerini kullanmadan vefat etmesi durumunda, işverenin mirasçılara ödeme yapması gerektiğine karar verdi
Avrupa Adalet Divanı, çalışanın yıllık izinlerini kullanmadan vefat etmesi durumunda, işverenin mirasçılara izin günleri karşılığı ödeme yapması gerektiğine hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Alman mahkemelerinin çalışanların vefat etmeleri halinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin hukuki durumuna ilişkin davayı karara bağladı.
Mahkeme, bir çalışanın hak ettiği yıllık izinlerini kullanmadan vefat etmesi durumunda, işverenin çalışanın mirasçılarına bu yıllık izin günleri karşılığında ödeme yapması gerektiğine karar verdi.
Emsal teşkil eden kararda, "Bir işçi, izin başvurusunda bulunmadığı için kazanılmış yıllık izin hakkını otomatik olarak kaybedemez." ifadesi kullanıldı. KAYNAK:AA
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