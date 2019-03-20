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Avrupa Birliği'nden Google'a 1,49 milyar avro para cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

Avrupa Birliği'nden Google'a 1,49 milyar avro para cezası

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Google ceza

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