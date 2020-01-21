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  4. Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü Almanya borsası hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Çin’de virüs salgını ihtimaline ilişkin haberlerin etkisiyle günü Almanya'da DAX 30 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 423,38 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 azalarak 6.045,69 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,53’lük düşüşle 7.610,70 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybederek 23.845,38 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,05 yükselerek 13,555,87 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,018’lik düşüşle 1,1092 seviyelerinde işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa, borsa, ingiltere, Londra,

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