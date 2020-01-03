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  4. Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 417,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 13.280,82 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.575,21 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 9.637,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.008,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 23.752,67 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1158 ve sterlin/dolar paritesi 1,3107 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, jeopolitik risk algısının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, taraflardan gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanacağını bildiren analistler, Almanya'da aralık ayı işsizlik ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD aralık ayı ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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