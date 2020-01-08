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  4. Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 416,32 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 13.158,75 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.551,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.541,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 5.991,96 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 23.582,34 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1132 ve sterlin/dolar paritesi 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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