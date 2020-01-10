Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 kazançla 419,83 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 13.510,23 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artışla 7.604,12 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.574,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalışla 6.033,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 24.006,60 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1098 ve sterlin/dolar paritesi 1,3059 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların iç dinamiklere ve veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Bugün yatırımcıların gündeminde ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporunun bulunduğunu ifade eden analistler, rapordaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

