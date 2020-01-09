Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki tansiyonun düşmesinin etkisiyle güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,63 kazançla 421,01 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,23 yükselişle 13.484,51 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.607,37 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.625 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 kazançla 6.062,55 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 yükselişle 24.013,38 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1116 ve sterlin/dolar paritesi 1,3090 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ve İran arasında karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların ve diplomasinin gündeme geleceği beklentilerine paralel piyasalarda risk iştahının arttığını kaydetti.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran, şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı. Trump, ayrıca, İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini ve NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini de aktarmıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi kasım ayı işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

