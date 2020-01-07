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  4. Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 20:46 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, günü ABD ve İran arasındaki gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi dikkati çekerken, ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle Avrupa piyasaları bugün alıcılı seyir izledi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artarak 417,67 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 6.012,35 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,76 artışla 13.226,83 seviyesinden kapattı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,02 kayıpla 7.573,85 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60 değer kazanarak 23.723,38 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,46 düşüşle 1,1142 seviyelerinde bulunuyor.

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