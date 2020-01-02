FİNANS
  4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının sağlanmasına yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının sağlanmasına yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 yükselerek 419,72 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 artarak 6.041,50 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,40 değer kazanarak 23.836,26 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,03 yükselişle 13.385,93 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82’lik artışla 7.604,30 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,36’lık düşüşle 1,1169 seviyelerinde işlem gördü.

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"
Borsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladıBorsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa Londra

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"

Borsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladı

Borsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Altın euroyu üçe katladı

Altın euroyu üçe katladı

ABD-Çin ticaret savaşı büyüme, ticaret ve imalatı olumsuz etkiledi

ABD-Çin ticaret savaşı büyüme, ticaret ve imalatı olumsuz etkiledi

Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.