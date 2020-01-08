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  4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 20:55 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırının endişe edilecek boyutta olmamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 yükselerek 418,36 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 6.031,00 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,46 değer kazanarak 23.882,02 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,71 yükselişle 13.320,18 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01’lik artışla 7.574,93 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.35 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,1115 seviyelerinde bulunuyor.

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