FİNANS
  4. Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kazançla 419,86 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 13.448,25 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.631,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 9.525,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 6.039,77 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 23.874,86 puan oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturduEBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu
Madenciler 2020’den umutluMadenciler 2020’den umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

Yenilenebilir enerjiye 380 milyon dolarlık yatırım planı

Yenilenebilir enerjiye 380 milyon dolarlık yatırım planı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

Madenciler 2020’den umutlu

Madenciler 2020’den umutlu

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.