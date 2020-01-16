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  4. Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 değer kazanarak 420,54 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 6.039,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 23.940,41 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 7.609,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 azalarak 13.429,43 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1129 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa, borsa, Endeks,

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