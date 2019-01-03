Avrupa Komisyonu Coca Cola’nın Costa Coffee’yi satın alımını onayladı

Komisyon’dan yapılan açıklamada, “Komisyon, satın alma işleminin, şirketler aynı ürünleri satmıyor olmaları ve faaliyetleri arasındaki bağlantıların sınırlı olması sebebiyle, rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varmıştır” denildi.

Coca Cola 2018 yılının Ağustos ayında Costa Coffee’yi Whitbread PLC’den 5.1 milyar dolara satın almak için anlaştığını ve 2019 yılının ilk yarısında tüm işlemleri tamamlamayı planladığını duyurmuştu. Anlaşma Whitbread PLC tarafından onaylandı. KAYNAK:DHA

