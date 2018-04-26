Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı ve varlık alım programında piyasa beklentileri dahilinde bir değişiklik yapmadı.

ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistler de, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Daha önce 30 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programında da değişikliğe gidilmedi.

ECB, "Yönetim Konseyi net varlık alımlarının cari aylık 30 milyar euro hızla Eylül 2018'e kadar veya gerektiğinde daha sonrasında da devam edeceğini teyit etti" açıklaması yaptı.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi ECB faiz oranlarının uzun bir dönem için, varlık alımları sona erdikten sonra da, mevcut seviyelerinde kalmaya devam etmesini bekliyor" denildi.

ECB, "Eurosistem, vadesi dolan menkul kıymetlerden gelecek ana para ödemelerinin net varlık alımları sona erdikten sonra uzun bir süre daha, gerekli olduğu sürece, yatırıma yönlendirmeye devam edecek" şeklinde görüş belirtti. ECB bunun, hem olumlu likidite şartlarına hem de uygun para politikası duruşuna katkı yapacağını ifade etti.

Bugün TSİ 15:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.