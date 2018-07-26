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Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0'da bırakırken, varlık alım programını aylık 30 milyar euro tutarında bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz ve varlık alım programında değişiklik yapmadı.

ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistler de, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Daha önce 30 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programında da değişikliğe gidilmedi. Yönetim Konseyi varlık alım programı çerçevesinde aylık 30 milyar euro olan net alım yapmaya eylül sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Faiz 2019 yaz ayına kadar değişmeyecek

ECB, faiz oranlarının en az 2019 yaz aylarına kadar mevcut seviyelerde kalacağını bildirdi.

ECB, "Eylül 2018 sonrasında orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere bağlı olarak aylık net varlık alımı Aralık 2018'e kadar 15 milyar euroya azaltılacak ve net alımlar yıl sonunda sona erecek" açıklaması yaptı.

Bugün TSİ 15:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Draghi'nin basın toplantısında büyümeye yönelik riskler konusunda verilecek mesajlar ve bunun ECB'in 2019'da faiz artırımına gideceği beklentisine etkileri takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ecb Avrupa Merkez Bankası faiz

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