Avrupa Merkez Bankası yeni bir ödeme sistemi geliştiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, Bloomberg’e yaptığı açıklamada bankanın, blok zinciri teknolojisinden daha güçlü bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, Bloomberg’e yaptığı açıklamada bankanın, blok zinciri teknolojisinden daha güçlü bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.
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