Avrupa‘nın en iyisi People Initiative oldu

People Initiative’in Fiat markası için hazırladığı ikincil ekran deneyiminde teknolojiyi efektif olarak kullanarak TV içerik tüketimine yeni bir boyut kazandıran “İçerdesin’’ projesiyle GRAND PRIX ödülünün yanısıra “Branded Content” (markalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre reklam), Video Advertising (video reklamı) ve ‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün sahibi oldu.



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