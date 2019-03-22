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Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı'nın hizmete alındığı 2010 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 1 milyar 680 milyon liralık katkı sağladığını söyledi.

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen baraj yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirten Aydın, 136,5 metre yüksekliği bulunan barajın 215 bin 840 dekar alanı suladığını ve 91 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduğunu dile getirdi.

Aydın, barajın Türk ekonomisine katkısına ilişkin, "2010 yılında hizmete alınan ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme konusunda ekonomiye 1 milyar 680 milyon liralık fayda sağladı. Ayrıca yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2014 yılından bugüne kadar toplam 221,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 63 bin 68 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye 54,2 milyon liralık katkı sağlandı." dedi.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da çiftçiler ve oda başkanları olarak bu barajın yapılmasını yıllarca beklediklerini söyledi.

Barajın 2010 yılında yapılmasının ardından kente büyük katkı sağladığını dile getiren Kendirlioğlu, şunları kaydetti:

"Çine'den başlamak üzere Didim'e kadar alanda tarımsal üretimde önemli artış oldu. Kışlık yem bitkileri ekilemiyordu, taşkınlar oluyordu. Bu taşkınların önlenmesi açısından da büyük bir kazanç. Yazın da sulama suyu olarak çok büyük katkısı oluyor. Barajın çok hızlı dolduğu ve gelirinin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Çiftçilerimiz son derece memnun. Bu barajı yapanlara çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Can suyu demek bile az kalır, can suyundan da öte çok güzel, müthiş bir yatırım."


KAYNAK:AA

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt A Avrupa'nın en yüksek barajı

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