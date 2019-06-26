FİNANS

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri de 'Balık soğanı' istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Avustralya ve Sicilya ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri de 'Balık soğanı' istiyor

Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen ve geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan mor soğanda hasat dönemi sürüyor.

Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde yaklaşık bin 500 ton mor soğan üretimi yapıldığını söyledi.

Sezer, bu yılın verimli geçtiğini ifade ederek, "Köyümüzün birinci geçim kaynağı mor soğandır. Köy halkı olarak soğanla yatıp soğanla kalkıyoruz. Geçimimiz tamamen bu ürüne bağlı. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Fiyatlar da iyi olursa üretici için güzel bir sezon geçecek demektir." dedi.

20190626_2_37070693_45593729_Web

Ürünlerine yurt dışından da talep gelmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Sezer, "Köyümüzde 300 dönüm civarında soğan ekimi yapılıyor, bu da yaklaşık bin 500 ton rekolteye tekabül ediyor. Bu da çok güzel bir rakam. Bu üretime göre geçen yılı ikiye katlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

'MOR SOĞANIN GERÇEK DEĞERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Erdek Ticaret Odası Başkanı (ETO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı da ticaret odası olarak mor soğanla ilgili amaçlarının rekoltenin arttırılarak devam etmesi ve üreticinin daha iyi kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sarı, mor soğanın gerçek eder değerine kavuşup köylünün ektiği üründen para kazanmasını istediklerini belirterek, "Mor soğanın 80 yıllık ata tohumları mevcut, bunları korumak lazım. Koruduktan sonra sağlıklı tohumlarla ekilmesi lazım." diye konuştu.

20190626_2_37070693_45593731_Web

Mor soğanın saklama koşullarıyla ilgili farklı yöntemler bulunması gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depolarında bekleterek dilimlenmiş veya kavrulmuş halde muhafaza edip pazarlamamız lazım. Soğanımızda bu yıl beklenen rekolte geçen yıldan daha yüksek, geçen yıl çok yağışlı geçtiği için ekimlerde problemler yaşamıştık. Bu yıl kalite çok üst düzeyde, onun için beklenen hasat da çok başarılı olacak. Soğana yurt dışından çok talep var. 10 yıl önce İngiltere'ye bir satış gerçekleştirilmiş ama devamı gelmemiş. Şimdi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'nın bütün ülkelerinden mor soğana talep var. Önce iç piyasa talebini karşılayacağız sonra da ihracata bakacağız."

KAYNAK:AA

20190626_2_37070693_45593732_Web

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Buna yatırım yapan köşeyi döndüBuna yatırım yapan köşeyi döndü
İndirimler devam etsin çağrısıİndirimler devam etsin çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir Erdek mor soğan Orta Doğu ülkeleri hasat balık soğanı

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Zamlar art arda geldi

Zamlar art arda geldi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Merak etmeyin. 1 aya kalmaz ona da el atarlar. İsrail den tohumu nu aliriz. Bize üretmek yasak çünkü.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

2018’den bu yana ilk kez Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

Buna yatırım yapan köşeyi döndü

İTO da vergi indiriminin devamını istedi

İndirimler devam etsin çağrısı

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altındaki yükseliş devam edecek mi?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.