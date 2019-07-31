FİNANS

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu dönemde hiç olmadığı kadar Avrupa'ya domates ihraç edildiğini, bunun da domates fiyatlarının son dönemde artmasına neden olduğunu söyledi. Avrupa'daki domates açığının ise Balkanlar'da havanın yağışlı geçmesinden kaynaklandığı açıklandı.

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

ATB'nin Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, bu yılın ilk yarısında, geçen yıla göre ekonomik büyüme rakamlarının çok iç açıcı olmadığını belirtti. Ali Çandır, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 6'dan fazla büyüyen ekonominin, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 2 küçülmesinin beklendiğini, 2019 yılı toplamında ise yüzde 1'den fazla küçülme beklendiğini açıkladı.

ZOR KOŞULLARA RAĞMEN BÜYÜYOR

Tarım sektörünün bir kez daha ekonominin ve istihdamın daha kötüye gitmesini engellediğini kaydeden Çandır, “Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldüğünde sektörümüz yüzde 2,5 oranında büyümeyi başarmıştı. Yani tarım sektörü, bir kez daha kötü zamanların dayanıklı ve zor koşullara rağmen büyümeyi başaran sektörü olmuştur. 2019 yılı ikinci çeyreğinde tarımda yüzde 3, ikinci yarısında ise yüzde 2'ye yakın büyüme beklemekteyiz" dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 3 BÜYÜME

Tarımda 2019 yılında Türkiye'deki küçülmeyi azaltan bir performansla, yaklaşık yüzde 3'lük büyüme öngördüklerini açıklayan Çandır, “Bu yıl genel ekonomide yüzde 1'lik küçülme tahmin ediyoruz. Sonuç olarak, ülkemizin gelişimine genel olarak pozitif etkide bulunan tarımın çok daha fazla önemsenmesini beklemekteyiz. Uzun yıllardır stratejik sektör olmasını dilediğimiz tarımı koruyacak ve geliştirecek icraatlar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Zor ekonomik koşulların hafifletilmesinde tarıma güvenilmelidir" diye konuştu.

İHRACATI BÜYÜTMENİN İKİ TEMEL UNSURU

İhracatı artırmanın 2 temel unsuru olduğunu da vurgulayan Çandır, “Bunlardan ilki standartlara uyum, ikincisi üretim kapasitemizi standartlara uyumlu artırmaktır. Kentimizdeki tarım ve toptan ticaretin, faaliyetlerini yürütebilmesi için kullandığı kredilerin önemi büyüktür. 2013-2019 döneminde Antalya'nın kullandığı nakdi kredilerin ülkemizdeki nakdi kredilere oranı 3'ten yüzde 3,5'in üzerine çıkmıştır. Bu 7 yıllık dönemde tarımsal krediler, Antalya'da yüzde 183 artarken Türkiye'de yüzde 147 artmıştır. Toptan ticaret kredileri ise aynı dönemde Antalya'da yüzde 155, Türkiye'de yüzde 109 artmıştır. Bu gerçekleşmelere göre, Antalya tarımı ve toptan ticaret sektörleri ciddi bir öz finansman eksiği içerisinde ve buna rağmen büyümek istemektedirler" dedi.

ENFLASYON HAKSIZLIĞI

Antalya'nın en önemli ürün kalemlerinden yaş meyve sebzedeki fiyat yükselişinin, enflasyonun birinci nedeni olarak gösterildiğini de belirten Çandır, “Bunun son derece haksız, nesnel verilerden uzak bir yanılgı ya da hedef saptırma girişimi olduğunu defalarca dile getirdim. Hatta bununla ilgili birkaç kez de sektör toplantısı düzenledik. 2011-2018 dönemini kapsayan 8 yılda sadece 2015 yılında tarımsal üretici enflasyonu (TARIM-ÜFE) diğer enflasyonların üzerinde gerçekleşmiştir. Geriye kalan 7 yılda da tarım enflasyonu, özellikle yurt dışı ve yurt içi üretici enflasyonlarının altında kalmıştır. Hatta bu 8 yılın 5'inde tüketici enflasyonunun da (TÜFE) altında kalmıştır" diye konuştu.

'ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Hal böyleyken tarımın enflasyonun baş sorumlusu olarak gösterilmesinin üzüntü verici olduğunu kaydeden Çandır, “Çünkü katlandığımız girdi maliyetleri, sadece bir yılda ortalama yüzde 60'ın üzerinde artmıştır. Biz bu maliyet yükünün en az yarısını hala üstümüzde taşımaktayız. Tüketiciye yansıtamadığımız maliyet yükünü taşımaya çalışırken ve nesnel gerçekler ortadayken, hala sektörümüzün enflasyonun baş sorumlusu olarak gösterilmesine anlam verememekteyiz. Enflasyonun canavarının sorumlusu başka yerlerde aranmalıdır" dedi.

Meclis üyelerinin sektörlerine yönelik değerlendirmeler de yaptığı toplantıda hububat sektöründen Nuri Büyükselçuk, bu yıl Trakya haricinde buğday verim ve kalitesinde düşüş olduğunu belirterek, “Türkiye genelinde düşüş yüzde 5-6'ya tekabül ediyor. 1.5- 2 milyon tonluk azalma, kayıp bekliyoruz. Antalya ve sahil bölgelerde ciddi azalma var. Tek istisna Trakya ve yüzde 30'a yakın artış var. Tüccarın elinde satacak mal kalmadı. Bu da ithalatla karşılanacak. Harman devam ederken çok yoğun buğday ithalatı da yapılıyor" dedi.

DOMATES FİYATINI AVRUPA İHRACATI ARTIRDI

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ise Balkanlarda havaların yağışlı geçmesi nedeniyle üretimdeki düşüklük ve Avrupa'ya domates ihracatının bu dönemde artışının, son günlerde domates fiyatlarını arntırdığını aktardı. Erdoğan Ekinci, domatesin 1,5 liradan 3 liraya yükseldiğini, bayram öncesi fiyat artışının suni olduğunu kaydetti.
ATB Başkanı Çandır ise bu dönemde Avrupa'ya hiç olmayacak kadar domates ihracatı yapıldığını kaydetti.

KAYNAK:DHA

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdıAvrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı
Kilosu 20 kuruşa indiKilosu 20 kuruşa indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domates Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır Avrupa ihraç

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Kilosu 20 kuruşa indi

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak!

Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL'ye yükseliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

İş dünyasından bankalara çağrı...

İş dünyasından bankalara çağrı...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.