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Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Avukatlık hizmetleri KDV

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