Avustralyalı giyim ve aksesuar markası Forever New, Türkiye'den ayrılıyor

7 ülkede 250'den fazla mağazaya sahip olan Forever New'in Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye’deki işlerimize son veriyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini da duyurdu.





