Avusturya Büyükelçisi Wimmer’dan ATO Başkanı Baran’a ziyaret

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile Ticaret Ataşesi Christian Maier, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetin etkisi altında kalmaksızın devam ettiğini söyledi. Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Avusturya’nın 4’üncü sırada yer aldığını kaydeden Baran, 2002’den bu yana yapılan yatırım tutarının 11 milyar dolara yaklaştığını bildirdi. Avusturya’da yaşayan 250 bin Türk vatandaşı olduğunu kaydeden Baran, sayıları 7 bine yaklaşan Türk işletmelerinin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Başkent’in ekonomisinin gelişmesi için yurt dışına direkt uçuş sayılarını artırmayı hedeflediklerin belirten Baran, ATO’nun Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda THY’nin direkt uçuş listesine Viyana’yı da eklediğini söyledi. Viyana Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası arasında ikili ilişkileri geliştirmek üzere 2014 yılında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Baran, turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda

işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılabileceğini söyledi. Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, “Biz ticaretimizle, ihracatımızla, girişimcimizle güçlüyüz. Bu heyecan ve ruhla ilişkilerimizi geliştirerek kısa sürede her iki ülkeyi ve girişimcilerini mutlu edecek rakamlara ulaşmak için gereken her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Büyükelçi Wimmer ise Ankara’nın gelişmiş bir şehir olduğunu dile getirerek, “Ekonomik ve ticari açıdan Ankara’nın bu kadar gelişmiş olduğu görmek bize hem cesaret hem de heyecan veriyor. Ankara’nın her şeyi bulabildiğimiz bir yer olması bizim için çok önemli. Avusturya küçük fakat ekonomik açıdan güçlü bir ülke. Avusturya ve Ankara’yı bir araya getirerek başarabileceğimiz çok şey var. Ankara ile ilişkilerimiz iyi olsa da çeşitlendirmek ve bazı alanlardaki faaliyetlerimizi genişletmek için bu konuya odaklanacağız” dedi.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu kaydeden Wimmer, “Türkiye özellikle komşularıyla olan ilişkileriyle değerlendirildiğinde bir istikrar timsali olarak ortaya çıkıyor. Bunu çok takdir ediyor ve Türkiye’nin bu bölgedeki yerini hem ticari hem diplomatik olarak çok önemli buluyoruz. İnsanları bir araya getiren şey ticarettir. Karşımıza çıkan diplomatik zorlukların üstesinden de yine ticaretle geleceğiz” dedi.