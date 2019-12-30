Ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapmayın

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesinin yapılmaması gerektiğini belirterek, “Kendi ayak sağlığınızı korumak ve var olan hastalığı başka kişilere bulaştırmamak için ayakkabı denerken mağazada bulunan tek kullanımlık çorapları kullanmalısınız. Başkasının denediği çorabı asla giymeyin.” ifadelerini kullandı

Podolog Dursiye Özdemir Avcı yaptığı yazılı açıklamada mağazada çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi gerektiğini ifade ederek, “Ayakkabı ayağında siğili ya da mantarı olan müşteri tarafından denendiyse sizin ayağınıza mikrop bulaşabilir.” yorumunda bulundu.

Avcı, ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Kendi ayak sağlığınızı korumak ve var olan hastalığı başka kişilere bulaştırmamak için ayakkabı denerken mağazada bulunan tek kullanımlık çorapları kullanmalısınız. Başkasının denediği çorabı asla giymeyin. Tıpkı diş fırçası gibi çorap, ayakkabı ve ev terlikleri kişiye özel olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.