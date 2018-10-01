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Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Hotiç, Beta Ayakkabı ve Yeşil Kundura'nın ardından Sabo Ayakkabı da konkordato başvurusunda bulundu.

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.

Sabo’nun başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Dr. Aydın Çelik, Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık’ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

İLK MAĞAZASINI BEYOĞLU’NDA AÇMIŞTI

İlk mağazasını İstanbul Beyoğlu’nda açan Sabo, Türkiye’nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi. Sabo, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Clavo markasıyla yurt içinde ve yurt dışında bir çok marka için ayakkabı koleksiyonları hazırlayan Sabo, Nando markasıyla da perakende ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet gösteriyor.

SON DÖNEMDEKİ 4. KONKORDATO

Daha önce Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı da konkordato talebinde bulunmuştu. Sabo son dönemde ayakkabı sektöründe konkordato talebinde bulunan dördüncü büyük şirket oldu.

KAYNAK: SÖZCÜ

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
konkordato sabo ayyakkabı hotiç beta yeşil kundura

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yazık gerçekten ülke ne hale geldi köylü çiftci esnaf asgari ücretli emekli hepsi perişan haldeler
ülke elden gideahhh
krizi fırsata çevirmenin en kolay yolu konkordato
konkordato iflas değildir.yanlış anlıyor halkımız
Alım gücü düşünce hepsi iflas için sıraya girdi.Biz hala fetö,pkk ve suriyelilerle boğuşuyoruz.
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