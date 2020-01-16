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  4. Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican: - "Ziraat Bankası’nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile en büyük isteklerimiz gerçekleşti. 2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız" - "Bu paket sektör oyuncularının derdine ilaç gibi gelecek. En ihtiyaç duyduğumuz dönemde gelen bu destek üreticileri, perakendecileri ve tüm sektör oyuncularını sevindirdi"

İSTANBUL (AA)- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, Ziraat Bankası’nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile en büyük isteklerinin gerçekleştiğini belirterek, “2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

TASD’dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından ayakkabı sektörüne destek sağlamak amacıyla Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, ayakkabı sektöründe imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan kredi ürününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Endican, üretim yapan ve istihdam sağlayan firmaların sektördeki konkordato ilanlarından olumsuz etkilendiğini anımsatarak, bunun üzerine Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği olarak harekete geçtiklerini ve sektörü bir araya getirerek değerlendirmeler yaptıklarını anımsattı.

Sanayiciler, perakendeciler ve sektörün tüm bileşenlerini buluşturdukları toplantılardan çıkan talepleri hükümet yetkilileri ile paylaştıklarını kaydeden Endican, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile yaptıkları toplantılarda ayrıntıları paylaştıklarını anlattı.

- “En büyük isteğimiz gerçekleşti”

Endican, önerileri arasında ilk sırada yer alan ve en önem verdikleri konunun düşük faizli ve uzun vadeli sektörel finansmanın sağlanması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“En büyük isteğimiz gerçekleşti. Bu konuda Ziraat Bankası kanalıyla, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan ‘Ayakkabı İmalat ve ticareti değer kredisi” ürünü hayata geçirilmiştir. Bu çalışmayla, imalatçı firmalar, devam eden üretimlerini destekleyen, istihdamın devamlılığını ve artışını sağlayan finansmana, toptan ve perakende ticaret yapan firmalar ise uygun maliyetlerle kesintisiz ve vadeli mal alımı imkanı ile uygun koşullarda mal tedarik edip satış hacmini artırma imkanına kavuşacaklar”

Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi’nin sektör oyuncularının derdine adeta ilaç gibi geleceğini belirten Endican, en ihtiyaç duydukları dönemde böyle bir desteğin üreticileri, perakendecileri ve tüm sektör oyuncularını sevindirdiğini söyledi.

Endican, bu kapsamda Türkiye ayakkabı sanayicileri olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydederek, “Sektör oyuncuları olarak bizler de çarkları döndürmek için elimizden geleni yapacağız. 2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız. Sağlanan bu finansman maddi olarak fayda sağladığı gibi sektörün moral motivasyonunu üst seviyeye taşımıştır. Bu vesileyle başta hükümet yetkililerimize, sektör mensuplarımıza ve Ziraat Bankası’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı üreticilerine destek 1, TASD,

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