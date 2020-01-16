Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

İSTANBUL (AA)- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, Ziraat Bankası’nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile en büyük isteklerinin gerçekleştiğini belirterek, “2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

TASD’dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından ayakkabı sektörüne destek sağlamak amacıyla Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, ayakkabı sektöründe imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan kredi ürününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Endican, üretim yapan ve istihdam sağlayan firmaların sektördeki konkordato ilanlarından olumsuz etkilendiğini anımsatarak, bunun üzerine Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği olarak harekete geçtiklerini ve sektörü bir araya getirerek değerlendirmeler yaptıklarını anımsattı.