Ayakkabı ve bakımı için "ayakkabı danışma hattı" kuruldu

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Ayakkabı Dünyası, ayakkabı ve bakımına ilişkin merak edinlen soruları yanıtlamak üzere, “ayakkabı danışma hattı” kurdu.

Ayakkabı Dünyası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’de ilk kez sunulan ücretsiz ayakkabı danışmanlık hizmetiyle tüketicilerinin beklentilerine cevap veren Ayakkabı Dünyası, ayakkabı ve ayakkabı bakımıyla ilgili tüm soruları yanıtlıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Müşterilerin ayakkabıya ilişkin edinmek istedikleri her türlü bilginin kaynağı olmaya aday Ayakkabı Danışma Hattı, kişiselleştirilmiş danışma hizmeti de veriyor. Danışmanlık hattı hizmetiyle sektörde tek olan uygulama kapsamında, dileyen herkes ayakkabı ve ayakkabı bakımına dair her şey hakkında fikir ve bilgi alma şansına sahip oluyor. Ayakkabı Danışmanlık Hattı ayakkabıya dair her türlü soru için başvurulabilecek bir referans olma özelliği ile klasik çağrı merkezi anlayışından farklılaşıyor. Mutlak müşteri memnuniyeti stratejisi çerçevesinde pek çok ilki hayata geçiren Ayakkabı Dünyası, önümüzdeki dönemde online ve offline kanalları birbirine entegre ederek sunacağı çözümler ile de tüketicilerde memnuniyeti temin edecek her alanda var olmaya devam edecek. Cumhuriyet'in kuruluduğu 1923’te faaliyete geçen Ayakkabı Danışma Hattı: 08506227002."