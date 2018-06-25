Dövizcilerden Adnan Kapukaya, “Çarşıda aslında çok ciddi bir hareket yok. Dünkü seçim sonuçlarına göre dolarda yüzde 10’luk bir düşüş ve borsada yüzden 10’luk bir çıkış olması gerekirken, bunu göremedik. Yabancı satmıyor doları, vatandaşın satması önemli değil, yabancı dolar satarsa piyasalar rahatlayacak" dedi. Bir diğer esnaf Reşat Yılmaz da, “Vatandaştan döviz gelmiyor şu anda. Vatandaş dolar 3.50-3.80 lira seviyesindeyken liraya döndü. Beklenti aşağı yöndeydi ama hareketler çok sert" şeklinde konuştu.

"PİYASALAR RAHATLADI"



Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ise seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasaların ilk tepki olarak rahatladığını ifade etti. Sarı, “Lira diğer dünya para birimlerinden pozitif ayrıştı, borsamız yüzde 3.5 değer kazandı. Aslında seçim öncesinde dolar ve altın yatırımcısı bir miktar tedirgindi. Bugün itibariyle bir miktar daha piyasanın açıldığını görüyoruz. İlerideki ekonomik ve mali politikalarda piyasayı etkileyecek. Sıcak para akışı, dolara olan talep ve global olarak doların durumu fiyatlara yansıdıkça, iş hacmi azalacak ya da artacak" şeklinde konuştu. DHA

