FİNANS

Ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına 100,000 ton sıfır gümrük vergili kota tanımlandı

Ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına 30 Haziran'a kadar geçerli 100,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, belirlenen tarife kontenjanı miktarında yapılacak ithalata 30 Haziran'a kadar sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

İthalat, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansı ile yapılabilecek.

Aynı gazetede yayımlanan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair tebliğ uyarınca, tarife kontenjanının dağıtımı, ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, halen geçerli olan ithal lisansı kullanım oranları dikkate alınarak yapılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, beş iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesine yapılması gerekiyor.

KAYNAK:REUTERS

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!
Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandıKamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalat

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

Bakanlık'tan 81 ile ramazan talimatı!

Petrol 1 ayın dip seviyesine yakın

1 ayın en düşük seviyesinde!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Plastik poşet kullanımında yüzde 75 azalma gördük'

Bakan açıkladı! yüzde 75 azaldı

Merkez Bankası altın swap piyasası açacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.