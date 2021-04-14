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Aydem halka arz ne zaman başlayacak? İşte Aydem Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları...

14.04.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenebilir enerji piyasasının önemli kuruluşlarından olan Aydem Enerji halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan halka arz İş Yatırım, Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın liderliğinde yapılacak. Peki vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği Aydem halka arz ne zaman başlayacak? İşte Aydem Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları...

Aydem halka arz ne zaman başlayacak? İşte Aydem Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları...

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimiyle dikkatleri üzerinde çeken Aydem Enerji halka arz edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan halka arz İş Yatırım, Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın liderliğinde olacak. Peki Aydem halka arz ne zaman başlayacak?

AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AYDEM HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATLARI

Aydem Enerji halka arz izahnamesinde bulunan bilgiye göre firmanın çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'den 705.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Aydem Anerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 110.000.000 TL nominal değerli 110.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek. Toplanmış olan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, mevcut ortaklardan Aydem Anerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu ve toplamda halka arz edilecek payların %18,18'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmakta.

Aydem Enerji halka arzı için talep toplama 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihleri olarak belirlendi. Aydem Enerji halka arz fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL şeklinde duyuruldu.

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