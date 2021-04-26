Aydem halka arz sonuçları haftanın ilk günüyle beraber binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. 19-21 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayan firmadan hisse sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Aydem halka arz sonuçlarının kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aydem halka arz sonuçları sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının bu hafta açıklanması beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.