Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,17 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’ verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,17 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,00, Euro yüzde 1,81, Amerikan Doları yüzde 1,29, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,95, Euro yüzde 1,76, Amerikan Doları yüzde 1,24, DİBS yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.