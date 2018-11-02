FİNANS

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, elektrik faturasına "kayıp kaçak bedeli" olarak yansıtılan ücretin iadesi için açtığı dava, yargılama sırasında çıkarılan kanun uyarınca reddedilen başvurucunun haklarının ihlal edilmediğine karar verdi

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

Anayasa Mahkemesi, elektrik faturasına "kayıp kaçak bedeli" olarak yansıtılan ücretin iadesi için açtığı dava, yargılama sırasında çıkarılan kanun uyarınca reddedilen başvurucunun haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ticari faaliyet kapsamında 2005'te elektrik abonesi olan bir şirket, kayıp kaçak bedeli ve bu bedel üzerinden çeşitli adlar altında yapılan tahsilatlar nedeniyle 67 bin 564 liralık tazminat davası açtı.

Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederek, 67 bin 564 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, şirketten tahsil edilen kayıp kaçak bedeli ile bu bedele bağlı çeşitli adlarla yapılan diğer tahsilatların, elektrik abonesi olan şirketin kusurundan kaynaklanan bir sebepten alınmadığı belirtildi. Gerekçeli kararda, Yargıtay içtihatları uyarınca kaçak elektrik kullanmayan abonelerden kayıp kaçak bedeli altında ücret alınmasının hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmayacağı ifade edildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında, daha önceden açılan ve görülmekte olan davalarda uygulanması hükmünü de içeren 6719 sayılı Kanun'un 21. maddesi ile yapılan değişiklikler karşısında hukuki durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bozma üzerine davayı yeniden ele alan yerel mahkeme, 6719 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici 20. madde uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan tarifelerin uygulanmasının zorunluluğu ve mahkemelerin denetim yetkisinin, bedelin kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğu ile sınırlı olması nedeniyle davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Temyiz edilen bu kararın Yargıtayca onanmasının ardından, şirket adına mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu uygulamada hak ihlali olmadığına karar verdi.

Kararda, ilgili kanun hükmü yürürlüğe girmeden önce Yargıtay ve Danıştay'ın bu konuda farklı içtihatları bulunduğuna işaret edildi.

'HEZÜN SONUÇLANMAMIŞ UYUŞMAZLIKLARA DA UYGULANIR'

Kanun koyucunun yargı organları arasındaki bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için 6446 sayılı Kanun'a ek bir düzenleme yaptığı anlatılan kararda, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmamış uyuşmazlıklara da uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kararda, elektrik abonelerinden kayıp kaçak bedeli adı altında tahsilat yapılıp yapılamayacağına ilişkin uygulamanın çelişkili olduğu dikkate alındığında kanun koyucunun amacının yargı kolları arasındaki farklılığı gidermeye ve dolayısıyla hukuki güvenliği sağlamaya yönelik olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yargı kararlarındaki farklılık nedeniyle bu konuda açılan davaların mutlak surette lehe sonuçlanması yönünde haklı bir beklentiden söz edilemeyeceğinin altı çizilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Bu halde, uygulamada birliği sağlamayı amaçlayan kanuni düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarihte mevcut uyuşmazlıklara uygulanmasının haklı ve makul bir nedeni olduğunun kabulü gereklidir.

Öte yandan somut olayda başvurucu, tahsil edilen bedelin hangi nedenle ölçüsüz olduğu hususunda da bir açıklama yapmamış ve herhangi bir sebep de bildirmemiştir. Sonuç olarak müdahalenin başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemediği, müdahalenin meşru amacının dayandığı kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasındaki adil dengenin bozulmadığı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir." KAYNAK:AA

PARTNER53'lük yıldız ninja oldu!53'lük yıldız ninja oldu!
Bir metrelik levrek 700 liraya satıldıBir metrelik levrek 700 liraya satıldı
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli olduTürkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda

Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Sürücünün cebini en çok emniyet kemeri yaktı

Sürücünün cebini en çok emniyet kemeri yaktı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Tüpraş için ABD'den İran yaptırım muafiyati bekleniyor

Tüpraş için ABD'den İran yaptırım muafiyati bekleniyor

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Vergi rekortmentleri açıklandı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.