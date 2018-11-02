AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

Anayasa Mahkemesi, elektrik faturasına "kayıp kaçak bedeli" olarak yansıtılan ücretin iadesi için açtığı dava, yargılama sırasında çıkarılan kanun uyarınca reddedilen başvurucunun haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ticari faaliyet kapsamında 2005'te elektrik abonesi olan bir şirket, kayıp kaçak bedeli ve bu bedel üzerinden çeşitli adlar altında yapılan tahsilatlar nedeniyle 67 bin 564 liralık tazminat davası açtı.

Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederek, 67 bin 564 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, şirketten tahsil edilen kayıp kaçak bedeli ile bu bedele bağlı çeşitli adlarla yapılan diğer tahsilatların, elektrik abonesi olan şirketin kusurundan kaynaklanan bir sebepten alınmadığı belirtildi. Gerekçeli kararda, Yargıtay içtihatları uyarınca kaçak elektrik kullanmayan abonelerden kayıp kaçak bedeli altında ücret alınmasının hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmayacağı ifade edildi.