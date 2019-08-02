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AYM, doktora nöbet ücreti ödenmemesini hak ihlali saydı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı.

AYM, doktora nöbet ücreti ödenmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktor, tuttuğu acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle rektörlüğe başvurdu.

İdarenin başvuruya süresinde cevap vermemesi üzerine doktor, İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile davacıya ödenmesine karar verdi. İstinaf incelemesi sonucunda ise Bölge İdare Mahkemesi davanın kesin olarak reddine ve davacıya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

Doktor, acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen, bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Doktorun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı aktarılan kararda, başvurucuya acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yer alan hüküm gerekçe gösterilerek nöbet ücretleri ödenmediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı merkezlerde uzman doktorlar da dahil olmak üzere nöbet tutan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandığı ifade edilen kararda, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında ise 2547 sayılı Kanun'a tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, diğer memur ve sağlık personeline nöbet ücreti ödenmediği bildirildi.

Kararda, Sağlık Bakanlığına bağlı olmakla birlikte bakanlık ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan öğretim üyelerine de nöbet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenleme olduğu anlatıldı.

Aynı sağlık kuruluşlarında nöbet hizmetine tabi olup nöbet ücretine hak kazanan kişilerin karşılaştırma yapmaya müsait olacak şekilde benzer durumda oldukları vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"İlgili düzenlemelere göre diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara ödenmemesinin farklı muamele teşkil ettiği kuşkusuzdur. Bu durumun nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı görülmüştür. Sonuç olarak somut olayın koşulları altında 657 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı anlaşılmıştır. Bu şekilde objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvurucuya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu olayda mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."

KAYNAK:AA

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Anayasa Mahkemesi resmi gazete

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