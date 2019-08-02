AYM, doktora nöbet ücreti ödenmemesini hak ihlali saydı

Doktor, acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen, bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

İdarenin başvuruya süresinde cevap vermemesi üzerine doktor, İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile davacıya ödenmesine karar verdi. İstinaf incelemesi sonucunda ise Bölge İdare Mahkemesi davanın kesin olarak reddine ve davacıya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktor, tuttuğu acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle rektörlüğe başvurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Doktorun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı aktarılan kararda, başvurucuya acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yer alan hüküm gerekçe gösterilerek nöbet ücretleri ödenmediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı merkezlerde uzman doktorlar da dahil olmak üzere nöbet tutan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandığı ifade edilen kararda, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında ise 2547 sayılı Kanun'a tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, diğer memur ve sağlık personeline nöbet ücreti ödenmediği bildirildi.

Kararda, Sağlık Bakanlığına bağlı olmakla birlikte bakanlık ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan öğretim üyelerine de nöbet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenleme olduğu anlatıldı.

Aynı sağlık kuruluşlarında nöbet hizmetine tabi olup nöbet ücretine hak kazanan kişilerin karşılaştırma yapmaya müsait olacak şekilde benzer durumda oldukları vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi: