Aynı araca daha fazla vergi kapıda

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan yüzde 50'ye varan zammı içeren yeni vergileme sistemi, 1 Ocak 2018 Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe giriyor. Yeni sistem nedeniyle, aynı marka ve modelde bir aracı yıl sonuna kadar almayıp bir hafta sonra satın alanlar, 74 TL ile 5 bin 896 TL arasında MTV farkı ödeyecek. Üstelik bu fark yıllar içerisinde daha da artacak. 2018'de sıfır araç alanlar ömür boyu yüksek MTV ödemeye mahkum olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre MTV, 1 Ocak 2018'den itibaren sadece yüzde 50'ye varan oranlarda zamlanmakla kalmayacak, aynı zamanda araç fiyatlarını da dikkate alan yeni vergileme sistemine geçilecek. Sıfır otomobili önümüzdeki hafta satın alan vatandaşlar hem daha yüksek MTV ödemek zorunda kalacak, hem de MTV'yi artıran yeni vergi sistemine yakalanacak.

EN DÜŞÜK FARK 74 TL

Örneğin, motor hacmi 1.300 cc'nin altında, vergisiz fiyatı da 40 bin ile 70 bin lira arasında olan bir otomobili bu yıl satın alanlar, aynı aracı yeni yılda alanlara göre 2018 yılında 74 lira daha az. MTV ödeyecek. Eğer otomobilin vergisiz fiyatı 70 bin lirayı aşıyorsa bu fark 149 liraya kadar çıkacak. 1.301 cc ila 1600 cc arasındaki otomobillerden satın alacaklarda ise MTV farkı 129 liradan 259 liraya kadar yükseliyor. Bu fark, yeni yıldan itibaren otomobil MTV'sinin hesaplanmasında aracın motor hacmi ve yaşının yanı sıra bir de satış fiyatının eklenecek olmasından kaynaklanıyor. MTV farkı sadece, vergisiz satış fiyatı 40 bin liranın, motor hacmi de 1.600 cc'nin altında olan otomobiller için oluşmuyor.

MTV'deki yeni vergileme sisteminin yol açtığı fark motor hacmi 1.600 cc'yi aşan araçlarda çok daha fazla artıyor. Örneğin 1.600 cc ile 1.800 cc arasında bir otomobili bu yıl satın almakla yeni yılda satın almak arasında 457 liraya varan tutarda MTV farkı oluşuyor. Bu fark 2.000 cc araçlarda 719 liraya, 2.500 cc araçlarda bin 80 liraya, 3.000 cc araçlarda 1.500 lira, 4.000 cc'yi aşan araçlarda ise 5.896 liraya kadar çıkıyor.





AYNI ARACA FARKLI VERGİ

Yeni vergileme sistemi nedeniyle Türkiye'de ilk kez aynı otomobil için iki farklı MTV ödenmeye başlanacak. Buna göre örneğin içinde bulunduğumuz aralık ayında Volkswagen Passat marka bir araç alan vatandaş 2018 yılında bin 294 lira MTV öderken, aynı marka ve modeli ocak ayında aynı fiyata satın alan vatandaş 2018 yılında bin 553 lira MTV ödeyecek. Üstelik bir sonraki yıl bu vergiler yeniden değerleme oranında yüzdesel artacağı için makas daha da açılacak. Örneğin yeniden değerleme oranı bir sonraki yıl yüzde 15 olması halinde bu yıl alınan otomobilin MTV'si 194 lira zamlanarak bin 488 liraya yükselirken, yeni yılda satın alınan aracın MTV'si 232 lira zamlanarak bin 785 liraya çıkacak. Aradaki fark 259 liradan 297 liraya yükselecek. Bu fark her yıl artarak devam edecek.