FİNANS
  4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

"Bu da bizim kardeşliğimizin göstergesidir. Çünkü sadece birbirine bu kadar sıkı bağlı ülkeler, birbirlerinin ekonomisine bu kadar yatırım yapabilir" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Biz tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız. İnşallah yeni yatırımlar da bekliyoruz"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Türkiye'de yeni plan ve projelerinin olduğunu, bunlar hayata geçince Türkiye'ye yatırımlarının 20 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2019'un Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından başarılı bir yıl olduğunu, devlet başkanları ve bakanlar arasındaki temaslar ile uluslararası etkinliklerdeki görüşmelerin iki ülke arasındaki birliği daha da pekiştirdiğini belirtti.

Yıl içerisinde Bakü'de Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatan Aliyev, bu toplantıda Türk dili konuşan ülkelerin birlik ve dayanışmasının bir daha onaylandığını kaydetti.

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin özel önem taşıdığını ve bu ilişkilerin bugün en yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma ve kültür alanlarında sıkı iş birliği içerisinde olduklarını, başarıyla iş birliği yapmadıkları hiçbir alanın bulunmadığını ifade etti.

Yıl içerisinde TANAP'ın Avrupa sınırına ulaştığını ve bu tarihi olaya beraber şahit olduklarını söyleyen Aliyev, Güney Gaz Koridorunun gelecek yıl faaliyete başlayacağından ve birlikte hayata geçirdikleri bu mega projenin tamamlanacağından emin olduğunu bildirdi.

- "Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak"

Aliyev, karşılıklı yatırımlar konusunda da iyi sonuçlar olduğunu söyleyerek, "Azerbaycan, bugüne kadar Türkiye'ye 17 milyar dolardan fazla, Türkiye ise Azerbaycan'a 12 milyar dolardan fazla sermaye yatırdı. SOCAR'ın yeni planları, yeni yatırım projeleri var. Bunlar da hayata geçince bizim Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak. Bu da bizim kardeşliğimizin göstergesidir. Çünkü sadece birbirine bu kadar sıkı bağlı ülkeler, birbirlerinin ekonomisine bu kadar yatırım yapabilir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da yüzlerce Türk şirketinin faaliyet göstermesinden memnun olduklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Onlar bizim için çok önemli projelerde, özellikle inşaat ve sanayi projelerinde yer alıyor. Bakü'de çok sayıda yapının inşaat, tasarım ve mimarisinde Türk şirketlerin izi var. Devlet tarafından yapılan projeleri hayata geçiren yabancı şirketler arasında Türkler çoğunlukta. Bu da doğal. Çünkü biz her alanda birbirimizi destekliyoruz. Karşılıklı ticaret hacmi da artıyor. Zaten hazır olan tercihli ticaret anlaşması imzalandıktan sonra ticaret hacmi daha da artacaktır."

- "Tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız"

Bakan Pekcan da devlet başkanlarının desteğiyle Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la birlikte ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güzel işler yapacaklarını söyledi.

Yakın dönemde imzalanması öngörülen tercihli ticaret anlaşmasını daha sonra genişleterek, belgeye yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarını, hizmetleri ve sermayeleri de eklemeyi planladıklarını bildiren Pekcan, "SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları bizim için son derece önemli. Biz tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız. İnşallah yeni yatırımlar da bekliyoruz. Şubat ayında Türkiye'de Azerbaycan'ın yatırım ortamıyla ilgili toplantı düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

- Pekcan, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Pekcan, temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Pekcan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile yemekte bir araya geldi.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve TelstraOPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra
2020 AGİ miktarı ne kadar oldu?2020 AGİ miktarı ne kadar oldu?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

2020 AGİ ücreti ne kadar?

2020 AGİ miktarı ne kadar oldu?

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı

Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı

Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı

Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.