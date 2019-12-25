Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye yılda yaklaşık 800 bin kişinin turistik amaçlı geldiğini, iki ülke arasındaki turizm hacminin ise kısa vadede 1,5 milyon turiste ulaşabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi. TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, "tek millet iki devlet" ülküsünden hareketle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın turizmde en fazla tercih ettiği ülke oldu. İki ülke turizmde karşılıklı büyük bir potansiyel vadederken, Azerbaycan turizm pazarı Türkiye'nin en büyük turizm pazarları arasına girmeye başladı. Azerbaycan’dan Türkiye’ye yılda yaklaşık 800 bin kişi turistik amaçlı gelirken, Azerilerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşarken, iki ülke arasındaki turizm hacminin ise kısa vadede 1,5 milyon turiste ulaşabileceği öngörülüyor. TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY, İstanbul Ticaret Odası, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun katkı ve iş birliğinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen workshopta, Azerbaycan turizm pazarının potansiyeli gözler önüne serildi.

Turist ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla hedef pazarlarda TÜROB tarafından sürdürülen tematik workshop dizisinin bir örneği olan organizasyon, Türkiye ve Azerbaycan’dan yoğun katılıma sahne oldu. - "Şimdi ihmalleri telafi etme zamanı" Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, iki ülke turizm pazarının karşılıklı olarak büyük iş birliklerine açık olduğunu ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Türkiye’ye yaklaşık 800 bin Azeri geliyor. Türkiye’den de yaklaşık 300 bin kişi gidiyor. Son workshopumuzda fark ettik ki, Azerbaycanlı kardeşlerimiz aslında bizlere çok yakın olduğundan tanıtım konusunda biraz ihmal ettiğimiz bir pazar olmuş. Şimdi ihmalleri telafi etme zamanı. Turizmde karşılıklı iş birliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artırmalıyız. Böylece turist sayıları kısa sürede katlanabilir.” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Azerbaycan’dan yılda 5,8 milyon kişinin yurt dışına çıktığına dikkati çeken Eresin, şunları kaydetti: