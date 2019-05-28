Babalara duble bayram hazır giyimi heyecanlandırdı

Erkekler, için özellikle evli ve çocuklu olanlar için 2019 ise çifte piyango yılı olacak. Bu yıl 4 Haziran’da başlayacak ve 6 Haziran’da bitecek olan Ramazan Bayramı’nın ardından 16 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü, anneleri ve çocukları şimdiden harekete geçirdi.

Eskiye göre tüm özel günlere olduğu gibi babalar gününe de verilen önem artmış durumda. Hal böyle olunca Babalar Günü alışverişi de yoğunluğu eskiye göre daha da artan bir alışveriş günü haline geldi. Aslında diğer tüm özel günlerde (sevgililer günü, evlilik yıldönümü, ilk buluşma yıl dönümü, Anneler Günü vs) hediye alınan taraf genelde kadınlar olduğu için Babalar Günü erkekler açısından biraz daha özel hale geldi. Önceden sadece çocukların babasına hediye aldığı gün iken Babalar Günü, şimdi küçük çocuklar adına annelerin babalara hediye aldığı bir güne dönüştü.

BABALAR FİTLEŞTİ, GÖMLEKLERİN DESENİ DE DEĞİŞTİ

Bununla beraber hediye alınan babaların hem sayısı arttı hem de profili değişti. Erkek giyimi denince Türkiye’de akla ilk gelen isimlerden biri olan Tudors’un CEO’su Yaşar Ayaydın, “Önceden sadece klasik kısa kol gömleklerin hediye olarak alındığı günlerden yerini şimdilerde klasik gömleklerle beraber slim fit ve modern fit gömlekler aldı. Desen olarak önceden klasikte, bugün tam klasik dediğimiz, düz ve kendinden desenli yada kareli modeller satılırken bugünlerde çiçek baskılı desenler en çok satılanlar arasına girdi. Yapı olarak slim fit kalıbından yararlanamayan herkes slim fitteki desenleri klasik fite taşıdı” diyor.