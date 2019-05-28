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Babalara duble bayram hazır giyimi heyecanlandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Geçen yıl Babalar Günü (17 Haziran) ile Ramazan Bayramı’nın (15-17 Haziran) aynı günlere denk gelmesi hazır giyimcileri satış bazında hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu yıl ise birbiri ardına gelen iki özel gün, ciro beklentilerine zirve yaptırdı. Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, bu yıl iki özel günün toplam cirosunda geçen yıla göre yüzde 25 artış beklediklerini belirtti

Babalara duble bayram hazır giyimi heyecanlandırdı

Erkekler, için özellikle evli ve çocuklu olanlar için 2019 ise çifte piyango yılı olacak. Bu yıl 4 Haziran’da başlayacak ve 6 Haziran’da bitecek olan Ramazan Bayramı’nın ardından 16 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü, anneleri ve çocukları şimdiden harekete geçirdi.

Eskiye göre tüm özel günlere olduğu gibi babalar gününe de verilen önem artmış durumda. Hal böyle olunca Babalar Günü alışverişi de yoğunluğu eskiye göre daha da artan bir alışveriş günü haline geldi. Aslında diğer tüm özel günlerde (sevgililer günü, evlilik yıldönümü, ilk buluşma yıl dönümü, Anneler Günü vs) hediye alınan taraf genelde kadınlar olduğu için Babalar Günü erkekler açısından biraz daha özel hale geldi. Önceden sadece çocukların babasına hediye aldığı gün iken Babalar Günü, şimdi küçük çocuklar adına annelerin babalara hediye aldığı bir güne dönüştü.

BABALAR FİTLEŞTİ, GÖMLEKLERİN DESENİ DE DEĞİŞTİ

Bununla beraber hediye alınan babaların hem sayısı arttı hem de profili değişti. Erkek giyimi denince Türkiye’de akla ilk gelen isimlerden biri olan Tudors’un CEO’su Yaşar Ayaydın, “Önceden sadece klasik kısa kol gömleklerin hediye olarak alındığı günlerden yerini şimdilerde klasik gömleklerle beraber slim fit ve modern fit gömlekler aldı. Desen olarak önceden klasikte, bugün tam klasik dediğimiz, düz ve kendinden desenli yada kareli modeller satılırken bugünlerde çiçek baskılı desenler en çok satılanlar arasına girdi. Yapı olarak slim fit kalıbından yararlanamayan herkes slim fitteki desenleri klasik fite taşıdı” diyor.

HAZIR GİYİME ÇİFTE PİYANGO: HACİM YÜZDE 25 ARTABİLİR

Bu yıl Haziran ayı erkek giyim sektörü içinde çifte piyango ayı. Geçen yıl hem Babalar Günü’nün hem de Ramazan Bayramı’nın aynı günlere denk gelmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan sektör, bu yıl ise iki kutlamanın arasındaki yaklaşık 10 gün hazır giyim sektörünün beklentilerini de yükseltti.
Yaşar Ayaydın, “Geçen yıl Ramazan Bayramı ile Babalar Günü aynı güne denk geldi ve bu alışverişe açıkçası çok olumlu yansımadı. Çünkü her iki alışveriş döneminin kendi içindeki artışı kıyaslandığında rakam, normalde ikisinden elde edilen toplam kadar olmadı.

Bu yıl yeniden iki alışveriş döneminin arasına zaman girdiği için kendi dönemlerindeki beklenen artışlarına geri döneceğine ve bir önceki yılın en az yüzde 25 yukarısında bir hacim artışı olacağına inanıyorum” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı babalar günü Hediye

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