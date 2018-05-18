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Bacasız fabrika! Kilsou 18 bin lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kalitesine göre kilogram fiyatı 3 bin 500 Avro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarını Giresun'un Alucra ilçesinde de yetiştirmek için çalışma başlatıldı

Alucra ilçe halkı tarafından yeterince korunup sahiplenilirse yöre halkı için bacasız fabrika durumunda olacak.

Trüf mantarı Giresun'da da yetiştirilecek

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Dünyada “kara elmas” olarak bilinen ve kalitesine göre 3 bin 500 Avroya kadar alıcı bulan trüf mantarını Giresun'un Alucra ilçesinde de yetiştirmek için çalışma başlatıldı.
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Toprak altında yetiştiği için ülkemizde pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ilçe ekonomisine kazandırılması planlanıyor.
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Alucra ilçesine bağlı Bölükçam Orman İşletme Şefliğince ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Topçam mevkiinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılandı.
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Giresun'un Alucra ve Çamoluk ilçe sınırlarında varlığını tespit ettiklerini belirten Alucra Bölükçam Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, trüf mantarının çok değerli bir ihraç ürünü olmakla birlikte lezzetli bir yemeklik mantar türü olduğunu belirtti.
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Alucra ilçesinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılanmış olan meşe fidanlarının toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekleyen Çöpoğlu "Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünüdür, eğer planlandığı şekilde yetiştirilebilir ve Alucra ilçe halkı tarafından yeterince korunup sahiplenilirse yöre halkı için bacasız fabrika durumunda olacaktır.
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Maddi kazancı oldukça yüksek olan bu mantar çeşidi için Alucra arazileri oldukça müsait olup, ilçede yaşayanlar için önemli bir kazanç kaynağı olacaktır" dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Giresun truf mantari

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İşte böyle güzel şeyler yapın alkışlayalım.
İnşallah diyelim,Önce Ziraatci ve Ormancıların Bu işi öğrenmesi gerek
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