FİNANS

Bacasız sanayi! Paraya para demiyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp, hasat edildiği kış aylarında üreticisinin yüzünü güldürüp cebini ısıtıyor.

Bacasız sanayi! Paraya para demiyorlar

Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp hasadı bütün hızıyla devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
turp hasatı Osmaniye Kırmızı Altın

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