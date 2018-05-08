Bağ-Kur'lulara emeklilik kredisi

Ekonomiyi canlandırma paketinde Bağ-Kur'lular için de iyi haberler var

Bunu yapanın borcu silinecek

1 / 6 Hükümetin hazırlayıp Meclis'e sunduğu ve bu hafta yasalaşması beklenen paket, kamuya olan borçları yapılandırma imkanı getirirken, bazılarına da silme yolunu açıyor.

2 / 6 Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesi prim borçları ve bunlara ilişkin hizmet süreleri talep halinde dondurulacak. Dondurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek.

3 / 6 Borcu dondurulan sigortalılar 5 puanlık teşvikten ve sağlık yardımlarından yararlanabilecek.

4 / 6 Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuranların Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.

5 / 6 Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, geçmişe ilişkin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarını ödemeyecek. 1.3 milyar liralık borç silinecek.